Rassegna Culturale 2026 Il Calendario degli Eventi a Spilamberto e dintorni

Da modenatoday.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Spilamberto, dal 9 al 12 aprile, si svolgono diversi eventi culturali. L'apertura è prevista giovedì 9 aprile alle 20.30 con un percorso di lettura partecipato nel centro della città, dedicato allo scrittore Pier Vittorio Tondelli. La rassegna continua nei giorni successivi con varie iniziative e incontri, coinvolgendo il pubblico e gli spazi urbani del paese.

Gli eventi a Spilamberto si concentrano dal 9 al 12 aprile. Si comincia giovedì 9 aprile alle 20.30 con l'anteprima: un percorso di lettura partecipato per le vie del centro dedicato a Pier Vittorio Tondelli, una delle voci più originali della letteratura italiana dell'ultimo scorcio di Novecento, a cura di Monica Varroni con il Collettivo Artificio, il Teatro di Comunità e l'Osteria del 32, con accompagnamento musicale di Tiziano Popoli. Venerdì 10 aprile, sempre alle 20.30 allo Spazio Eventi L. Famigli, la rassegna si apre ufficialmente con l'inaugurazione: 4031943. Lucio Dalla!, spettacolo di teatro-musica con... 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Pronto il calendario unico degli eventi 2026Rappresenterà una guida, un vademecum, da consultare per cogliere e scegliere quali spazi ludici o culturali a cui destinare il proprio tempo libero.

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