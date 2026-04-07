Rassegna Culturale 2026 Il Calendario degli Eventi a Spilamberto e dintorni

A Spilamberto, dal 9 al 12 aprile, si svolgono diversi eventi culturali. L'apertura è prevista giovedì 9 aprile alle 20.30 con un percorso di lettura partecipato nel centro della città, dedicato allo scrittore Pier Vittorio Tondelli. La rassegna continua nei giorni successivi con varie iniziative e incontri, coinvolgendo il pubblico e gli spazi urbani del paese.

Gli eventi a Spilamberto si concentrano dal 9 al 12 aprile. Si comincia giovedì 9 aprile alle 20.30 con l'anteprima: un percorso di lettura partecipato per le vie del centro dedicato a Pier Vittorio Tondelli, una delle voci più originali della letteratura italiana dell'ultimo scorcio di Novecento, a cura di Monica Varroni con il Collettivo Artificio, il Teatro di Comunità e l'Osteria del 32, con accompagnamento musicale di Tiziano Popoli. Venerdì 10 aprile, sempre alle 20.30 allo Spazio Eventi L. Famigli, la rassegna si apre ufficialmente con l'inaugurazione: 4031943. Lucio Dalla!, spettacolo di teatro-musica con... 🔗 Leggi su Modenatoday.it Pronto il calendario unico degli eventi 2026Rappresenterà una guida, un vademecum, da consultare per cogliere e scegliere quali spazi ludici o culturali a cui destinare il proprio tempo libero. Leggi anche: PokerStars Open 2026 di Campione: il calendario degli eventi Temi più discussi: La rassegna Monumenti Aperti apre 800 siti culturali in tutta Italia con visite guidate gratuite; I martedì del Cai 2026: a Padova la prima parte della rassegna culturale del Club Alpino Italiano; Rassegna culturale Donne in Controluce, la Fidapa Lamezia: Valorizzarne il merito; D’Accordi Rassegna musicale condivisa Dogliani e Cherasco 15 Febbraio -1, 8,15, 22 e 29 Marzo 2026. Monumenti Aperti 2026. Torna la rassegna che racconta il patrimonio culturale italiano con tante visite gratuiteCompie 30 anni il progetto di educazione al patrimonio ideato a Cagliari nel 1997, e cresciuto in ambito nazionale come percorso diffuso che invita a scoprire i luoghi storici che ci circondano. Il pr ... artribune.com Intrecci Narrativi 2026: Antonella Lattanzi apre la rassegna tra Trapani, Alcamo e PalermoL’edizione 2026 segna una crescita per la rassegna, che si amplia coinvolgendo tre città e rafforzando il suo format multisensoriale. In particolare, la tappa di Alcamo sarà arricchita da musica dal ... tp24.it Giovedì 30 aprile la rassegna culturale “Troes. Sentieri” fa tappa a Moena con un incontro dedicato alla memoria storica e al racconto delle terre alte. Alle ore 17.00, nella Sala Rovisi del Municipio, sarà presentato il libro Crescere in montagna dal XIX secolo a - facebook.com facebook Itinerari nei borghi: la rassegna culturale fa tappa a Bonnanaro x.com