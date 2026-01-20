PokerStars Open 2026 di Campione | il calendario degli eventi

Il PokerStars Open 2026 di Campione segna l'inizio della nuova stagione, con un calendario ricco di eventi programmati per tutto l’anno. La tappa principale si svolgerà nell’ultima settimana di gennaio, offrendo opportunità di partecipazione e di confronto per appassionati e professionisti. Questa manifestazione rappresenta un punto di riferimento nel panorama del poker italiano, confermando l’impegno di PokerStars nel promuovere il gioco responsabile e di qualità.

La settimana da segnare in rosso sul calendario è l'ultima di gennaio. Il PokerStars Open inaugura la stagione 2026. Dopo il grande successo dello scorso anno, si torna a Campione con l'intento, se possibile, di migliorare i numeri del debutto. Ecco il programma completo degli eventi del PokerStars Open di Campione Lo scorso anno era stato lanciato il nuovo tour europeo che riuniva sotto un unico nome i vari circuiti regionali. Il successo non è tardato ad arrivare con numeri davvero importanti. Tutto pronto per il PokerStars Open 2026 in quel di Campione. Ecco il programma Adrian State passerà alla storia quale primo vincitore del neonato PokerStars Open.

