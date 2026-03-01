Pronto il calendario unico degli eventi 2026

È stato pubblicato il calendario unico degli eventi 2026, che funge da guida ufficiale per tutte le iniziative culturali e ricreative previste nel corso dell’anno. Il documento raccoglie le date e le location di spettacoli, mostre e altri appuntamenti, offrendo ai cittadini uno strumento pratico per pianificare il proprio tempo libero. La pubblicazione mira a facilitare la partecipazione e la pianificazione degli eventi.

Rappresenterà una guida, un vademecum, da consultare per cogliere e scegliere quali spazi ludici o culturali a cui destinare il proprio tempo libero. Come da noi anticipato nell’edizione del 19 febbraio scorso, è pronto il calendario unico degli eventi 2026 "Capannori, la bellezza ovunque", realizzato dall’amministrazione comunale. Il calendario unico contiene tutti gli eventi che si svolgono sul territorio di Capannori per tutto l’anno in corso, esposti in ordine cronologico. Il vademecum riporta escursioni, Festival, concerti, rappresentazioni teatrali, eventi legati alla tradizione, mostre, eventi di valorizzazione di borghi, ma pure conferenze, convegni ed eventi sportivi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pronto il calendario unico degli eventi 2026 Leggi anche: PokerStars Open 2026 di Campione: il calendario degli eventi Carnevale 2026 a Torino e in Piemonte: il calendario degli eventi tra sfilate, maschere e tradizioneTorino e il Piemonte si preparano a indossare la maschera: con l'arrivo di metà gennaio, la regione si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto... Sancto Francesco - Il Calendario di Frate Indovino 2026 Una raccolta di contenuti su Pronto. Temi più discussi: Pronto il calendario unico degli eventi 2026; Oltre 70 appuntamenti nel calendario unico degli eventi Orvieto Always On; Scheda squadra Sandro Abate; Calendario Bitonto - Femminile Calcio a 5 Serie A - Girone Unico Italia. ‘Capannori, la bellezza ovunque’: è pronto il calendario unico degli eventi 2026 del ComuneÈ pronto il calendario unico degli eventi 2026 – Capannori, la bellezza ovunque, realizzato dall’amministrazione comunale in seguito alla pubblicazione di un avviso pubblico rivolto agli organizzatori ... luccaindiretta.it Calendario unico degli eventi 2026, avviso apertoAnche per il 2026 l’amministrazione comunale intende creare un Calendario unico degli eventi. A questo scopo ha emesso un avviso pubblico per invitare tutti gli organizzatori di iniziative sul ... lanazione.it Pancalieri (Torino) Il primo antipasto per domani è pronto ( 7 persone a tavola) Acciughe rosse facebook Il palco dell’Ariston è pronto ad accogliere Stefano De Martino. Sarà lui alla guida di #Sanremo2027 come conduttore e Direttore Artistico. #Sanremo2026 x.com