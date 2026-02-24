Bologna sotto shock | due rapine violente in 48 ore

Un barista di 60 anni è stato aggredito da due uomini all’alba mentre apriva il suo locale in via Barberia. La rapina, avvenuta ieri mattina, è avvenuta per il tentativo di sottrarre denaro contante e oggetti di valore. La violenza dell’assalto ha lasciato il commerciante sotto shock, mentre i malviventi sono fuggiti prima che arrivassero le forze dell’ordine. La scena si è svolta davanti agli occhi di alcuni passanti che hanno assistito alla scena.

Era l’alba di ieri mattina quando un barista sessantenne, diretto ad aprire il suo esercizio in via Barberia, è stato aggredito da due uomini. Con un gesto fulmineo, i rapinatori gli hanno spruzzato uno spray urticante in faccia, per poi strappargli la collanina d’oro che portava al collo. L’uomo, dolorante e accecato, ha potuto solo chiedere aiuto. I carabinieri del Radiomobile sono intervenuti prontamente, prestando i primi soccorsi e avviando le ricerche dei due aggressori, che però si erano già dileguati tra le stradine del centro. Pochi giorni prima, in Bolognina, un giovane rider pakistano è stato aggredito da due uomini descritti come nordafricani. 🔗 Leggi su Ameve.eu

