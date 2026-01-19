A Firenze, due uomini sono stati arrestati per rapine violente. Si tratta di un tunisino di 27 anni e di un guineano di 28, entrambi già noti alle forze dell’ordine. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato alla loro cattura, contribuendo a rafforzare la sicurezza nella zona. La vicenda evidenzia l’impegno delle autorità nel contrastare la criminalità e garantire la tranquillità dei cittadini.

Nella mattinata di giovedì 15 gennaio, la polizia di Stato è intervenuta in piazzale Jefferson in seguito a una segnalazione relativa a un’aggressione ai danni di due persone. Le volanti di via Zara hanno preso contatto con le vittime e raccolto le prime informazioni utili per l’individuazione dei responsabili, che nel frattempo si erano dati alla fuga. Diramata una nota di ricerca, fornendo i dettagli acquisiti anche grazie alle immagini delle telecamere del circuito cittadino. I due sospetti sono stati rintracciati in viale Fratelli Rosselli. Alla vista degli agenti, i due hanno tentato di scappare e, una volta fermati, hanno opposto una strenua resistenza, mantenendo un atteggiamento violento nei confronti degli operatori sia durante il trasporto sia negli uffici di polizia. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Rapine violente a Firenze: arrestati due stranieri

Milano, rapine violente con spray urticante: arrestati 4 egiziani

A Milano, quattro giovani egiziani sono stati arrestati in seguito a rapine violente avvenute con spray urticante. Due delle vittime sono state trasportate in ospedale, mentre una terza persona è rimasta illesa. Le indagini hanno portato all’arresto dei sospettati, che sono attualmente sotto misura cautelare. L’episodio evidenzia l’aumento di eventi criminosi nelle aree urbane, sottolineando l’importanza di interventi efficaci per la sicurezza pubblica.

Leggi anche: Firenze, stupro di gruppo su una turista: arrestati due stranieri

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Firenze, rapina in gioielleria: mani al collo alla commerciante - E' successo nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 5 gennaio, quando un uomo si è introdotto all'interno di una gioielleria in via Pisana e ha poi aggredito la ... 055firenze.it