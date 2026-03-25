Perugia assalto al bancomat con l' esplosivo nel cuore della notte

Nella notte, un gruppo di persone ha fatto esplodere un bancomat situato all’interno di una filiale del Monte dei Paschi di Siena a Strozzacapponi. L’attacco è avvenuto con l’uso di esplosivo e ha causato danni all’istituto di credito. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia per i rilievi e le indagini. Nessuno è rimasto ferito durante l’episodio.

Indagano i carabinieri. I testimoni parlano di una banda di tre persone Assalto al bancomat con l’esplosivo. Preso di mira il bancomat della filiale del Monte dei Paschi di Siena di Strozzacapponi. Intorno alle 3.30 l’esplosione che ha distrutto il bancomat, danneggiando anche l’interno della filiale. Alcuni testimoni riferiscono di un gruppo di almeno tre persone visti allontanarsi a bordo di una vettura di colore chiaro. Dai primi accertamenti il colpo potrebbe essere fallito, i ladri non sarebbero riusciti a prendere i contanti. Gli accertamenti sono in corso da parte dei carabinieri. In mattinata sono stati effettuati i rilievi scientifici. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Perugia, assalto al bancomat con l'esplosivo nel cuore della notte Articoli correlati Leggi anche: Perugia, assalto al bancomat nel cuore della notte Assalto al bancomat con esplosivo nel Milanese: boato nella notte, ladri in fugaIl colpo è avvenuto nel Comune di Besate, tra domenica 4 e lunedì 5 gennaio Un furto ai danni di un bancomat avvenuto nella notte. Approfondimenti e contenuti su Perugia assalto al bancomat con... Argomenti discussi: Esplosione nella notte a None: i ladri fanno saltare il bancomat, danni ingenti e bottino di 80mila euro; Assalto nella notte al bancomat delle Poste: ATM fatto esplodere a Santomenna.