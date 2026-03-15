Venerdì 13 marzo, a Capalbio, una coppia di ristoratori è stata presa in ostaggio da una banda armata all’interno della loro villa. Gli aggressori hanno minacciato gli occupanti con una pistola alla testa e sono rimasti nell’abitazione per circa un’ora. La rapina si è svolta durante la notte nel borgo della Maremma, conosciuto come la Piccola Atene.

Una notte di terrore ha scosso Capalbio, il borgo noto come la Piccola Atene nella Maremma. Venerdì 13 marzo, una coppia di ristoratori è stata presa in ostaggio da una banda armata che ha irrotto nella loro villa con un piano preciso. La donna è stata minacciata con un’arma puntata alla testa mentre i malviventi cercavano contanti e preziosi. I carabinieri sono già sul posto per ricostruire l’accaduto e sfruttare il sistema di videosorveglianza del comune. L’incidente si è verificato nelle ore serali, quando la proprietaria è rientrata a casa trovando gli intrusi già all’interno dell’abitazione. La situazione è rimasta tesa per circa un’ora intera, durante la quale i rapinatori hanno rovistato ogni stanza alla ricerca del bottino. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Capalbio: rapina in villa, pistola alla testa e un’ora

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