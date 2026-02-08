Rapina in un negozio di alimentari | titolare colpito alla testa moglie sotto shock

Oreste e Maria Berna sono stati vittime di una rapina sabato sera nel loro negozio di alimentari a Lumezzane, frazione Piatucco. I ladri sono entrati con il volto coperto, hanno colpito Oreste alla testa e si sono presi il denaro presente in cassa. Maria, presente in negozio, è rimasta sotto shock. La polizia ha già avviato le indagini per identificare i responsabili.

Oreste e Maria Berna hanno vissuto sabato sera attimi di terrore nella loro storica bottega di alimentari a Lumezzane, frazione Piatucco. Poco prima della chiusura del negozio, due ladri sono entrati con l’intento di rubare l’incasso della giornata, armati di pistola. La rapina è poi degenerata.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Approfondimenti su Lumezzane Piatucco Rapina shock al supermercato: vigilante colpito alla testa con un telefono Rapina da 20 euro e aggressione in stazione: colpito alla testa con una catena A Parma, in piazzale Borsellino, un uomo di 30 anni è stato aggredito durante una rapina, riportando una ferita alla testa causata da una catena. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Lumezzane Piatucco Argomenti discussi: Rapina un negozio in viale d'Annunzio e minaccia il dipendente con un coltello: rintracciato dai carabinieri; Tenta rapina con cacciavite in un negozio, poi prova a rubare in casa: arrestato straniero; Fiumicino, rapina in un negozio: arrestata una donna di 45 anni; Rapina in un negozio, i carabinieri individuano il colpevole grazie alle telecamere. Rapina in un negozio di alimentari: titolare colpito alla testa, moglie sotto shockOreste e Maria Berna hanno vissuto sabato sera attimi di terrore nella loro storica bottega di alimentari a Lumezzane, frazione Piatucco. Poco prima della chiusura del negozio, due ladri sono entrati ... bresciatoday.it Lumezzane, rapina a mano armata in un negozio: ferito titolare 84enneÈ successo in piazza Armando Diaz nel centro di Piatucco: due delinquenti sono entrati in azione con il volto coperto verso le 19 e sono scappati con circa 700 euro ... giornaledibrescia.it CRONACA Rapina un negozio in viale d'Annunzio e minaccia il dipendente con un coltello: rintracciato dai carabinieri I dettagli nell'articolo al primo commento facebook Furto di vestiti in un negozio, 30enne arrestato ai Giardini Speyer x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.