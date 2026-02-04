firenze 55enne aggredito e ferito di sera in piazza pier vettori indaga la polizia

Una serata di tranquillità in piazza Pier Vettori si è trasformata in un episodio violento. Un uomo di 55 anni è stato aggredito da alcuni sconosciuti e colpito con oggetti da taglio alle braccia. La polizia sta cercando di capire chi siano gli aggressori e cosa abbia scatenato questa aggressione. L’uomo è stato soccorso e trasportato in ospedale, ma le sue condizioni non sono ancora chiare. Le indagini sono in corso per fare luce su quanto accaduto.

FIRENZE – Un 55enne di Firenze è stato aggredito da alcuni sconosciuti che lo hanno ferito alle braccia con oggetti da taglio. E’ accaduto ieri sera, 3 febbraio 2026, in piazza Pier Vettori, vicino al Ponte alla Vittoria. L’uomo è stato portato poi in ambulanza all’ospedale San Giovanni di Dio. Verso le 23 l’uomo, secondo quanto ricostruito, avrebbe chiesto aiuto a una passante mostrandole le ferite. La donna ha chiamato il 112 Nue e il 118. Sul posto un’ambulanza e una volante della questura. Il 55enne avrebbe raccontato agli agenti di esser stato assalito da sconosciuti al culmine di una lite. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

