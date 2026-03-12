Durante l’ultima puntata di Otto e Mezzo, il conduttore ha commentato le dichiarazioni di un politico, definendole come uno dei due animali, lo struzzo o l’opossum. La discussione si è concentrata sulle posizioni assunte dal politico su questioni di attualità. La puntata ha visto anche interventi di altri ospiti e commentatori, con un dibattito acceso sui temi trattati.

Durante l’ultima puntata di Otto e Mezzo, programma di approfondimento dei temi d’attualità e politica di La7, l’ospite Massimo Giannini ha criticato l’approccio della politica italiana, e in particolare quello del premier Giorgia Meloni, rispetto alle azioni unilaterali di Donald Trump e Benjamin Netanyahu in Medio Oriente. Secondo Giannini, per evitare di prendere posizione contro le scelte statunitensi, la leader italiana ha un atteggiamento preciso: “O fa lo struzzo, mettendo la testa sotto la sabbia, o fa l’ opossum, fingendosi morta”. Giannini, insomma, condanna l’immobilismo e, a suo dire, una certa reticenza a esprimere critiche. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Otto e mezzo, sfregio Giannini alla Meloni: "O lo struzzo o l'opossum"

Articoli correlati

Otto e Mezzo, Giannini attacca Trump: "Sceriffo di Washington"Si parla di Donald Trump a Otto e Mezzo nella puntata in onda lunedì 19 gennaio, eccezionalmente condotta da Giovanni Floris e non da Lilli Gruber.

Uso delle basi Usa, Meloni fa lo struzzo e evita il parlamentoProva di forse Ieri vertice a Palazzo Chigi con Eni e Snam per parlare di energia.

Contenuti e approfondimenti su Otto e mezzo sfregio Giannini alla...

Temi più discussi: Rubano il defibrillatore e strappano gli elettrodi: un gesto folle che mette a rischio la vita di tutti; Magistratura, toghe spudorate: cosa è successo a Bergamo e San Benedetto del Tronto | Libero Quotidiano.it; Napoli, sfregio alla memoria di Mario Paciolla: imbrattati murale e targa al Parco di via dell'Erba; Zverev lo sfregio a Sinner e Alcaraz | Tattica e QI dieci anni fa.

Otto e Mezzo, Travaglio contro Mieli: Giustifichi attacco in Iran, basito - VideoScontro in diretta sulla guerra in Iran tra Marco Travaglio e Paolo Mieli. Il direttore de Il Fatto Quotidiano, ospite di Otto e Mezzo su La7, si è detto sorpreso dalle parole del giornalista, ... adnkronos.com

Otto e mezzo, Caracciolo smonta Khamenei: Iran? Non è il capo, chi comanda davvero sono i Pasdaran«Nei media occidentali ancora ricorre questa leggenda della teocrazia»: Lucio Caracciolo, direttore di Limes, ospite di Otto e Mezzo su La7 nella puntata di lunedì 9 marzo, ha smontato la narrazione c ... msn.com

Importante il contributo del centravanti, autore di otto gol nelle ultime nove gare: «Avevo già fatto bene nelle categorie superiori, quindi diciamo che me lo aspettavo» facebook

Svilar consola Kinsky: "Era successo anche a me otto anni fa…" #SkySport #Svilar #Kinsky x.com