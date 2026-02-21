Schlein | Meloni scelga se difendere il suo amico Trump o gli interessi dell’Italia

Schlein critica la decisione della Corte Suprema americana, ritenendo che mette in discussione i limiti del potere giudiziario. La leader del Partito Democratico invita Meloni a scegliere tra sostenere Trump o tutelare gli interessi italiani, sottolineando come le scelte degli Stati Uniti possano influenzare anche l’Italia. La polemica nasce dopo la sentenza che ha rafforzato i poteri della Corte, creando tensioni tra i due paesi. La questione rimane aperta e desta attenzione internazionale.

L'affondo dopo la decisione della Corte Suprema Usa. "Ogni potere ha un limite, come ha ricordato ieri la Corte Suprema degli Stati Uniti applicando la Costituzione". È da questo passaggio che la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ha lanciato un nuovo attacco politico alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, chiamando in causa anche il presidente americano Donald Trump. Parlando a margine dell'iniziativa "L'Italia che riparte", organizzata a Firenze dal Partito Democratico, Schlein ha sollevato una domanda diretta: "Vedremo se Meloni farà un altro video per attaccare i giudici e difendere il suo amico Trump, oppure se per una volta sceglierà di difendere gli interessi degli italiani".

Vertice Italia-Germania, Meloni: "l'Ue scelga se essere protagonista o subire il suo destino"In occasione del vertice Italia-Germania, la premier Meloni ha sottolineato l'importanza dell'Unione Europea nel plasmare il proprio futuro.

Dazi, Schlein: Meloni farà video per difendere Trump o difenderà Italia?La leader del Partito Democratico, Schlein, ha commentato le recenti decisioni di Meloni, sottolineando che la premier potrebbe scegliere tra un video a sostegno di Trump o una difesa dell’Italia.

