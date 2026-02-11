Fulminacci a Sanremo | Obiettivo Quinto Posto e Nuovo Album Calcinacci tra Ironia e Ricordi del 2021

Fulminacci torna sul palco dell’Ariston per la 76esima edizione del Festival di Sanremo. Dopo aver partecipato per la prima volta nel 2021, il cantante porta ora un nuovo album, “Calcinacci”, e un atteggiamento più sicuro. Il suo obiettivo è arrivare almeno al quinto posto. Tra momenti di autoironia e ricordi, Fulminacci si prepara a sorprendere il pubblico, anche con un cortometraggio inaspettato.

Fulminacci a Sanremo 2026: Tra Autoironia, “Calcinacci” e un Cortometraggio Inaspettato. Fulminacci torna sul palco dell’Ariston per la 76esima edizione del Festival di Sanremo, portando con sé un bagaglio di esperienze e un approccio decisamente diverso rispetto alla sua prima partecipazione nel 2021. L’artista romano si presenta con il brano “Stupida sfortuna”, ma con un obiettivo ben preciso: non tanto la vittoria, quanto il raggiungimento di una posizione che definisce “perfetta”, ovvero il quinto posto. Questa scelta, più che una mancanza di ambizione, rivela una consapevolezza e un’autoironia che caratterizzano il suo stile.🔗 Leggi su Ameve.eu

