Attacco all’Iran Khamenei e Pezeshkian obiettivi raid Israele

Il 28 febbraio, Stati Uniti e Israele hanno condotto un attacco contro obiettivi in Iran. In risposta, Teheran ha lanciato più missili contro basi israeliane e americane nel Golfo. L'episodio ha portato a un aumento delle tensioni nella regione del Medio Oriente, con scambi di colpi e attacchi che hanno coinvolto più fronti. La situazione rimane molto instabile e in evoluzione.

(Adnkronos) – Medio Oriente in fiamme. Usa e Israele hanno sferrato oggi sabato 28 febbraio un attacco all'Iran e la risposta di Teheran non si è fatta attendere con lanci di missili a più riprese contro lo Stato Ebraico e basi americane nel Golfo. Sia la Guida Suprema dell'Iran, Ali Khamenei, che il presidente, Masoud Pezeshkian,. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Leggi anche: Iran: Pezeshkian, 'qualsiasi attacco a Khamenei equivale a guerra totale' Leggi anche: Iran, Pezeshkian: ‘Qualsiasi attacco a Khamenei è dichiarazione di guerra’ Approfondimenti e contenuti su Iran. Temi più discussi: Iran, Trump studia l’attacco: Khamenei tra gli obiettivi; Tutto pronto per l'attacco Usa all'Iran, tra forze dispiegate e attesa delle decisioni di Trump; Usa e Israele, attacco all'Iran: scatta operazione 'Ruggito del Leone'; Iran col fiato sospeso: 'Trump potrebbe colpire Khamenei'. Attacco all'Iran, Khamenei e Pezeshkian obiettivi raid IsraeleSia la Guida Suprema dell'Iran, Ali Khamenei, che il presidente, Masoud Pezeshkian, erano obiettivi dei raid che Israele ha condotto questa mattina sulla Repubblica islamica. Lo hanno riferito ... adnkronos.com Guerra all'Iran, rasa al suolo la casa di Khamenei. Mosca: aggressione immotivataL'ayatollah Khamenei portato in una località sicura, ucciso un suo consigliere. Esplosioni in Bahrein, dove è stata colpita una base americana, ed ... avvenire.it Guerra Iran, il generale Tricarico: «Nessuno può permettersi un conflitto a distanza di lunga durata» - facebook.com facebook Iran, Shervin Haravi a Fanpage: “Cadrà il regime islamico, ma ora i prigionieri sono ancora più a rischio” x.com