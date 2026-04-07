Rai Play ha annunciato un’anticipazione dei propri contenuti, introducendo una nuova strategia di programmazione. Nel frattempo, il Papa ha celebrato il Lunedì dell’Angelo recitando la preghiera Regina Coeli, una cerimonia liturgica che sostituisce l’Angelus fino al 24 maggio, giorno previsto per la Pentecoste. Questa celebrazione rappresenta un momento importante nel calendario liturgico, che viene trasmesso in diverse occasioni pubbliche.

Il Papa celebra il Lunedì dell’Angelo attraverso la recita della preghiera Regina Coeli, un momento liturgico che segna l’inizio del periodo in cui tale formula sostituisce l’Angelus fino al 24 maggio, data prevista per la Pentecoste. L’evento religioso mette in luce il racconto biblico delle tre donne che, recandosi al sepolcro di Gesù, ne trovano il vuoto. In tale contesto, l’intervento di un angelo serve a rassicurarle e a dare loro l’incarico di informare gli apostoli sull’accaduto. Il palinsesto Rai tra produzioni nazionali e strategie digitali. La programmazione televisiva mostra una forte spinta verso l’integrazione tra lineare e on-demand. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rai Play anticipa i debutti: ecco la nuova strategia dei contenuti

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So che Perfect Days è disponibile ora su Rai play e che a breve vi sarà un'uscita editoriale connessa, per cui sarà un piacere scrivere una quote. Lo scrissi per Repubblica allora, lo ribadisco oggi: è un miracolo. «È tutto così normale in questo film… è girato d - facebook.com facebook