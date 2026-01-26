200 droni 1 soldato | ecco la nuova strategia militare cinese

La Cina sta sviluppando una strategia militare innovativa, puntando sull’utilizzo di sciami di droni controllati dall’intelligenza artificiale. Con questa tecnologia, l’obiettivo è aumentare l’efficacia e la precisione delle operazioni, riducendo la presenza umana sul campo di battaglia. Questa evoluzione rappresenta un passo importante nell’ambito delle guerre tecnologiche e solleva nuove considerazioni sulla sicurezza e il futuro dei conflitti armati.

La Cina accelera sul fronte della guerra tecnologica e porta alla ribalta una delle sue scommesse più ambiziose: il combattimento basato su sciami di droni controllati dall' intelligenza artificiale. Secondo quanto mostrato di recente dalla televisione di Stato CCTV, l' Esercito Popolare di Liberazione (PLA) sarebbe ormai in grado di schierare oltre 200 droni contemporaneamente sotto il controllo di un singolo operatore umano. Si tratterebbe di un cambio di paradigma che prometterebbe di ridisegnare il campo di battaglia moderno, riducendo il peso della presenza umana diretta e aumentando in modo esponenziale la capacità di saturazione, ricognizione e attacco.

