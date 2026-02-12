Rai risponde sulla perdita delle ATP Finals e difende la strategia dei diritti sportivi

La Rai risponde alle polemiche sulla perdita delle ATP Finals e difende la propria strategia sui diritti sportivi. La tv pubblica sottolinea che punta sulla trasmissione in chiaro e sulla valorizzazione dei talenti italiani, invece di concentrarsi solo sulle grandi competizioni. Nei giorni scorsi, si era parlato di un possibile abbandono dell’evento, ma la Rai rassicura i tifosi: continuerà a trasmettere il tennis, mantenendo il suo impegno per il pubblico italiano.

Rai chiarisce la propria posizione sulle ATP Finals e ribadisce la strategia sui diritti sportivi orientata alla visione in chiaro e alla valorizzazione della maglia azzurra. In merito alle polemiche degli ultimi giorni sulla aggiudicazione dei diritti della ATP Finals, Rai comunica: "La strategia di acquisto dei diritti sportivi è da sempre improntata a garantire la visione in chiaro del maggior numero di eventi che coinvolgono la maglia.

