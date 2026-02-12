Rai risponde sulla perdita delle ATP Finals e difende la strategia dei diritti sportivi

La Rai risponde alle polemiche sulla perdita delle ATP Finals e difende la propria strategia sui diritti sportivi. La tv pubblica sottolinea che punta sulla trasmissione in chiaro e sulla valorizzazione dei talenti italiani, invece di concentrarsi solo sulle grandi competizioni. Nei giorni scorsi, si era parlato di un possibile abbandono dell’evento, ma la Rai rassicura i tifosi: continuerà a trasmettere il tennis, mantenendo il suo impegno per il pubblico italiano.

Rai chiarisce la propria posizione sulle ATP Finals e ribadisce la strategia sui diritti sportivi orientata alla visione in chiaro e alla valorizzazione della maglia azzurra. In merito alle polemiche degli ultimi giorni sulla aggiudicazione dei diritti della ATP Finals, Rai comunica: "La strategia di acquisto dei diritti sportivi è da sempre improntata a garantire la visione in chiaro del maggior numero di eventi che coinvolgono la maglia. su Digital-News.it Rai chiarisce la propria posizione sulle ATP Finals e ribadisce la strategia sui diritti sportivi orientata alla visione in chiaro e alla valorizzazione della maglia azzurra. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Rai risponde sulla perdita delle ATP Finals e difende la strategia dei diritti sportivi Approfondimenti su Rai ATP Finals Mediaset soffia alla Rai i diritti delle ATP Finals Mediaset si aggiudica i diritti delle ATP Finals, battendo la Rai. Le papere di Petrecca finiscono sul New York Times e il caso sui diritti delle Atp Finals in Parlamento. Bufera sulla Rai: Floridia convoca l’ad La bufera sulla Rai si allarga. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Si svolge oggi il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dalla Camera @Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, risponde a interrogazioni sulle ulteriori iniziative in x.com Si svolge oggi il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dalla Camera dei deputati, a cura di Rai Parlamento. Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, risponde a interrogazioni sulle ulteriori iniziative in am - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.