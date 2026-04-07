Nella notte a Fano, intorno alle 3.50, un giovane di 21 anni ha aggredito con un coltello i genitori e il fratellino di circa 10 anni all’interno di un’abitazione di via 12 Settembre. Due delle tre persone ferite sono state ricoverate in condizioni gravissime. Il ragazzo ha dichiarato di averci pensato da tempo, ma non sono stati resi noti ulteriori dettagli sul motivo dell’aggressione.

Notte di violenza a Fano. Intorno alle 3.50, all’interno di un’abitazione di via 12 Settembre, un giovane di 21 anni ha aggredito con un coltello i genitori e il fratellino di circa 10 anni. Sarebbe stata la madre, nonostante le ferite, a riuscire a lanciare l’allarme, permettendo l’intervento tempestivo dei soccorsi. Sul posto sono arrivati rapidamente i sanitari del 118 e i carabinieri, che hanno messo in sicurezza l’area e fermato il giovane. I tre feriti, tutti appartenenti a una famiglia di origine bengalese, sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale di Ancona.Le loro condizioni destano preoccupazione: madre e padre dell'aggressore si trovano ricoverati in prognosi riservata, mentre il più piccolo è sotto stretta osservazione medica. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Ragazzo di 21 anni accoltella i genitori e il fratellino nella notte: due feriti sono gravissimi. Il giovane: «Ci pensavo da tempo»

Accoltella i genitori e il fratellino nella notte, due feriti sono gravissimi: 21enne fermatoFano (Pesaro e Urbino), 7 aprile 2026 – Tentato triplice omicidio nella notte, a Fano.

Fano, 21enne accoltella genitori e il fratellino di 10 anni nella notte: sono graviI più gravi sono padre e figlio minore che sono ricoverati in prognosi riservata.

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