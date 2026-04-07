Nella notte a Fano, un giovane di 21 anni ha ferito con un coltello i genitori e il fratellino all’interno di un’abitazione di via 12 Settembre. Due delle vittime sono state trasportate in condizioni gravissime. Il ragazzo ha dichiarato di averci pensato da tempo. La polizia è intervenuta sul posto e ha avviato le indagini sull’accaduto. La scena si è svolta intorno alle 3.50, in piena notte.

Orrore a Fano questa notte. Intorno alle 3.50, all’interno di un’abitazione di via 12 Settembre, un giovane di 21 anni ha aggredito con un coltello i genitori e il fratellino di 16 anni. Sarebbe stata la madre, 43 anni, nonostante le ferite, a riuscire a lanciare l’allarme, permettendo l’intervento tempestivo dei soccorsi. Sul posto sono arrivati rapidamente i sanitari del 118 e i carabinieri, che hanno messo in sicurezza l’area e fermato il giovane. I tre feriti, tutti appartenenti a una famiglia di origine bengalese, sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale di Ancona.Le loro condizioni destano preoccupazione: il più grave è il padre dell'aggressore, 46 anni, ricoverato in prognosi riservata insieme con la madre, mentre il fratello è sotto stretta osservazione medica. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Ragazzo di 21 anni accoltella i genitori e il fratellino nella notte a Fano: due feriti sono gravissimi. Il giovane: «Ci pensavo da tempo»

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Accoltella i genitori e il fratellino nella notte, due feriti sono gravissimi: 21enne fermatoFano (Pesaro e Urbino), 7 aprile 2026 – Tentato triplice omicidio nella notte, a Fano.

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