Nella notte tra lunedì 6 e martedì 7 aprile, a Fano, un ragazzo di 21 anni ha ferito con un'arma da taglio i suoi genitori e il fratellino di 10 anni. L'episodio si è verificato in un contesto di tensione familiare, e l’uomo ha dichiarato di aver pianificato l’azione da tempo. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e trasportare le vittime in ospedale.

Dramma familiare a Fano, in provincia di Pesaro. Nella notte tra lunedì 6 e martedì 7 aprile un ragazzo di 21 anni ha accoltellato i genitori e il fratello di 10 anni. I tre sono stati portati all’Ospedale di Ancona Torrette: i genitori sono in prognosi riservata. Il padre, in particolare, è in gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita. Meno preoccupanti sembrano invece le condizioni del fratellino. La triplice aggressione è avvenuta poco prima delle 4 di notte nella casa della famiglia, che ha origini bengalesi. Ad allertare i soccorsi, stando alle prime ricostruzioni, è stata la madre del giovane, che è riuscita a telefonare al 118 nonostante le ferite riportate. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Fano, 21enne accoltella genitori e fratellino: “Volevo farlo da tempo”

Fano, 21enne accoltella genitori e il fratellino di 10 anni nella notte: sono graviI più gravi sono padre e figlio minore che sono ricoverati in prognosi riservata.

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Accoltella i genitori e il fratello di 10 anni: fermato un 21enne a FanoL'aggressione nella notte in una casa di via 12 settembre. I feriti trasportati d'urgenza all'Ospedale di Ancona: due di loro in condizioni gravi, ma non in pericolo di vita ... rainews.it

Orrore a Fano questa notte. Intorno alle 3.50, all’interno di un’abitazione di via 12 Settembre, un giovane di 21 anni ha aggredito con un coltello i genitori e il fratellino di 16 anni. Sarebbe stata la madre, 43 anni, nonostante le ferite, a riuscire a lanciare l’allarm - facebook.com facebook

#Ritrovata la Basilica di #Vitruvio a #Fano, descritta nel De Architectura (Libro V) x.com