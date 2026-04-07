Fano 21enne accoltella genitori e il fratellino di 10 anni nella notte | sono gravi

Nella notte tra lunedì di Pasquetta e martedì 7 aprile, una donna ha chiamato i soccorsi poco prima delle 4:00 per segnalare un’aggressione in famiglia. Un giovane di 21 anni avrebbe ferito con un'arma da taglio i genitori e il fratellino di 10 anni. Attualmente, padre e bambino sono ricoverati in condizioni gravi con prognosi riservata. La polizia sta indagando sull’accaduto.

I più gravi sono padre e figlio minore che sono ricoverati in prognosi riservata. A chiamare i soccorsi è stata la madre del ragazzo poco prima delle ore 4:00 della notte tra lunedì di Pasquetta e oggi, martedì 7 aprile. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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