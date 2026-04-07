A Crema, nella zona di san Bernardino, un giovane di 20 anni di origine egiziana è deceduto nella notte di lunedì 6 aprile. La vittima è stata trovata in via Brescia, dove si pensa sia stata colpita con una sprangata. La scena si è svolta in strada, vicino all'abitazione del giovane. Le forze dell'ordine stanno indagando sugli eventi di quella sera.

Crema (Cremona) – Un ragazzo di 20 anni di origine egiziana é morto, colpito forse a sprangate, nella tarda serata di lunedì 6 aprile in mezzo alla strada, in via Brescia, nella zona di san Bernardino, un quartiere di Crema dove la vittima viveva. Il giovane è deceduto in ospedale, dove era stato trasportato d’urgenza dopo l’aggressione. Le indagini sull’omicidio, coordinate dalla pm Federica Cerio che si è già recata in piena notte nel luogo del pestaggio, sono affidate ai carabinieri del Comando Compagnia di Crema, con il Nucleo Investigativo e la Scientifica. Gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire la dinamica del delitto e trovare l'aggressore che sarebbe già stato identificato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Crema, morto ragazzo di 20 anni preso a sprangate in strada

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