Crema 20enne ucciso a sprangate da uno straniero

A Crema, un ragazzo di 20 anni è stato vittima di un'aggressione con sprangate, calci e pugni. L'aggressore, un uomo di origine marocchina residente nel quartiere, avrebbe colpito il giovane durante un episodio violento. La polizia sta indagando sull’accaduto e ha già ascoltato testimoni presenti sul posto. La vittima è stata trasportata in ospedale, dove è deceduta poco dopo.

Un episodio di violenza ai danni di un giovanissimo a Crema, in provincia di Cremona. Un giovane di 20 anni, un cittadino egiziano, è stato ucciso in via Brescia, nel quartiere San Bernardino: è stato ferito a morte con un’arma da taglio e colpito anche con sprangate, calci e pugni. Nonostante i soccorsi – automedica, ambulanza della Croce Verde Crema ed elisoccorso – il ragazzo è morto poco dopo l’arrivo all’ospedale Maggiore di Crema. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Crema con il Nucleo Investigativo e la Scientifica. Presenti anche la pm di turno e il comandante del reparto operativo di Cremona. Le indagini hanno già permesso di identificare il presunto responsabile: un giovane marocchino, anch’egli residente nel quartiere. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Crema, 20enne ucciso a sprangate da uno straniero Aggressione choc per strada a Crema: ventenne ucciso a sprangateUn episodio di violenza ai danni di un giovanissimo a Crema, in provincia di Cremona. Giovane ucciso a Napoli a colpi d'arma da fuoco. Un altro 20enne morto dopo un'aggressione a CremaUn giovane di 20 anni è stato ferito nelle prime ore della giornata di oggi, alle 5,10 circa a colpi d’arma da fuoco ed è deceduto poco dopo il... Temi più discussi: Omicidio a San Bernardino: vittima un ventenne; Brutale omicidio: ragazzo di 20 anni ucciso a sprangate in mezzo alla strada - BresciaToday; Ragazzo di 20 anni massacrato in strada a colpi di spranga e coltellate a Crema: identificato l'aggressore, indagini in corso; Ragazzo aggredito per strada a Crema, morto in ospedale. Cremona, 20enne ucciso in strada: trovato il responsabileUn giovane di 20 anni è stato ucciso in un violento episodio di aggressione in via Brescia, nel quartiere San Bernardino a Crema, in provincia di Cremona. La ... lapresse.it Ragazzo di 20 anni massacrato in strada a colpi di spranga e coltellate a Crema: identificato l’aggressore, indagini in corsoBrutale omicidio a San Bernardino: 20enne egiziano ucciso con spranga e coltello, l'aggressore marocchino è ricercato ... ilfattoquotidiano.it Ragazzo aggredito per strada a Crema, morto in ospedale. Le indagini affidate ai carabinieri, forse colpito a sprangate #ANSA x.com Bomboloni alla crema morbidissimi e super golosi chi ne vuole uno Ricetta https://blog.giallozafferano.it/ricettiamoconmary/bomboloni-di-patate-alla-crema/ - facebook.com facebook