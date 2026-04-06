Il ragazzino risucchiato nel bocchettone dell’idromassaggio di una Spa

Un ragazzino di 12 anni è stato ricoverato in condizioni critiche dopo essere stato risucchiato nel bocchettone di una vasca idromassaggio presso una spa. L’incidente si è verificato ieri pomeriggio e il giovane è stato estratto dai soccorritori in stato di incoscienza. La polizia ha avviato le verifiche per accertare le cause dell’accaduto e la sicurezza della struttura.

Un ragazzino di 12 anni è ricoverato in gravissime condizioni dopo essere rimasto incastrato in una vasca idromassaggio. È successo ieri, domenica di Pasqua, in un hotel di Pennabilli (Rimini) dove la famiglia, originaria di Ascoli Piceno, ha deciso di trascorrere qualche giorno di vacanza. Il padre, la madre e il figlio di 12 anni ieri mattina sono scesi nella zona spa dell’hotel per fare il bagno nella vasca idromassaggio. Con loro anche agli zii. Mentre erano tutti nella vasca, profonda circa un metro, il ragazzino è stato risucchiato da uno dei bocchettoni collegati alla pompa di alimentazione ed era rimasto incastrato con una gamba. Subito i familiari hanno dato l’allarme e il personale della struttura ha spento l’impianto dell’idromassaggio, ma quando il 12enne è stato soccorso era già esanime e senza battito cardiaco. 🔗 Leggi su Open.online

Il ragazzino risucchiato nel boccettone dell’idromassaggio di una SpaUn ragazzino di 12 anni è ricoverato in gravissime condizioni dopo essere rimasto incastrato in una vasca idromassaggio.

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