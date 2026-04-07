Ragazza aggredita dal fidanzato a Salerno Di Martino M5S | Creiamo i Punti Viola

Durante la serata di Pasquetta, una ragazza è stata inseguita e aggredita dal suo fidanzato in via Antica Corte a Salerno, davanti agli sguardi di alcuni passanti. La vicenda ha suscitato attenzione e ha portato a proposte di intervento, come la creazione di “Punti Viola” per il supporto alle vittime di violenza. Nessuna informazione è stata resa nota riguardo alle condizioni della ragazza o alle eventuali misure adottate contro l’aggressore.

Nella serata di Pasquetta, in via Antica Corte, una ragazza è stata inseguita e aggredita dal fidanzato sotto gli occhi dei passanti. “Questo non è semplicemente il racconto di un episodio di violenza – ha commentato laa candidata con il Movimento 5Stelle al Consiglio Comunale Federica Di Martino - ma lo specchio di una città che non riesce a far sentire le donne al sicuro. È necessario offrire degli strumenti concreti, anche nella nostra città, per permettere alle donne di accedere a percorsi di sostegno reale di uscita dalle storie violenza, il più delle volte anche materiale ed economica. Troppo spesso anche le Organizzazioni che si occupano di sostenere le vittime sono lasciate sole. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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