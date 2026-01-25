Roller Salerno sfrattata dal 1° febbraio dal PalaTulimieri | la protesta continua M5S esprime solidarietà alla società

Dal 1° febbraio, la Roller Salerno è stata sfrattata dal PalaTulimieri, mettendo a rischio la sua attività e il benessere di oltre 200 atleti. Il Movimento 5 Stelle di Salerno ha espresso solidarietà alla società sportiva, che rappresenta un patrimonio storico e sociale della città. La protesta continua per trovare una soluzione che garantisca la continuità di questa importante realtà sportiva e il futuro dei giovani coinvolti.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.