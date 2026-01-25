Roller Salerno sfrattata dal 1° febbraio dal PalaTulimieri | la protesta continua M5S esprime solidarietà alla società
Dal 1° febbraio, la Roller Salerno è stata sfrattata dal PalaTulimieri, mettendo a rischio la sua attività e il benessere di oltre 200 atleti. Il Movimento 5 Stelle di Salerno ha espresso solidarietà alla società sportiva, che rappresenta un patrimonio storico e sociale della città. La protesta continua per trovare una soluzione che garantisca la continuità di questa importante realtà sportiva e il futuro dei giovani coinvolti.
Esprime piena e convinta solidarietà alla Roller Salerno, il Movimento 5 Stelle di Salerno che si schiera con la storica realtà dello sport cittadino che oggi rischia di essere cancellata, lasciando oltre 200 atleti e atlete, bambini, bambine e giovani senza una struttura dove allenarsi e.🔗 Leggi su Salernotoday.it
