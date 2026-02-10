Drogata e stuprata capelli rasati e sigarette spente sul corpo | il calvario della ragazza sequestrata dal fidanzato

Una ragazza è stata tenuta prigioniera dal suo fidanzato per dieci giorni. Durante il sequestro, è stata drogata, stuprata e trovata con i capelli rasati e le sigarette spente sul corpo. La vittima ha raccontato di aver vissuto un vero calvario, mentre l’uomo che diceva di amarla l’ha tenuta in ostaggio per quasi due settimane. Ora gli investigatori stanno cercando di fare luce su quanto accaduto.

Per dieci lunghissimi giorni è stata prigioniera dell'uomo che fino a poco tempo prima diceva di volerle bene. Ogni giornata era scandita da minacce, insulti, umiliazioni, botte, torture, sedazioni forzate e violenze sessuali. Una ragazza di 25 anni, a Sassari, è stata liberata dal carabinieri. La 25enne è stata salvata venerdì scorso dai carabinieri. Il racconto shock: «Drogata con psicofarmaci prima di essere violentata»

