La città nel mirino dei ladri | otto furti con spaccata in due mesi

Tra dicembre e gennaio, la polizia di Bolzano ha condotto un’indagine che ha portato alla denuncia di sette persone, legate a otto furti con spaccata nella città. Alcuni di questi furti si sono conclusi con tentativi falliti. L’attività delle forze dell’ordine ha permesso di identificare i presunti autori di questi episodi, contribuendo alla sicurezza del territorio.

I presunti responsabili – si legge in una nota delle forze dell’ordine – sono sette cittadini di nazionalità straniera; alcuni di questi sono stati arrestati mentre altri sono stati espulsi e accompagnati presso i centri di permanenza per i rimpatri. L’indagine ha poi portato all’arresto di un cittadino italiano, ritenuto artefice di altri reati. Sempre nell’ambito delle attività di controllo del territorio, altri due soggetti italiani sono stati individuati in un cortile condominiale di via del Ronco. Uno di loro era in possesso di due cacciaviti e uno spray al peperoncino ed è stato denunciato per porto d’armi od oggetti atti ad offendere.🔗 Leggi su Trentotoday.it

Leggi anche: San Vittore Olona, quarta spaccata in quattro anni: negozio di parrucchiere nel mirino dei ladri

Appostamenti, pedinamenti e furti: Parma Mia nel mirino dei ladriNegli ultimi giorni, la zona di Parma Mia ha registrato una serie di episodi di furto e tentati furti, coinvolgendo principalmente villette indipendenti.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: La Minneapolis somala: Siamo nel mirino perché neri; Nuove sanzioni Usa all'Iran, nel mirino le petroliere ombra; Ancora furti nei locali della città, nel mirino Bassanello e Pasticceria Nascimben; Monza, nel mirino dei vandali i simboli della città, la politica li porta in aula.

Monza, nel mirino dei vandali i simboli della città, la politica li porta in aulaDanni a monumenti storici e edifici simbolo, dalla facciata di Santa Maria in Strada al Ponte dei Leoni: consiglieri e assessori discutono responsabilità e strategie per prevenire nuovi atti vandalici ... mbnews.it

Allarme spaccate in città, l'ultimo episodio la scorsa notte in borgo Angelo Mazza- Allarme spaccate in città, dopo le tante segnalazioni dei giorni scorsi, l'ultimo episodio la scorsa notte in borgo Angelo Mazza: nel mirino un negozio di abbigliamento - Operazione sicurezza: la po ... gazzettadiparma.it

Negozi sempre più nel mirino, ritorna l'allarme spaccate Lotta alla guida sotto alcol e droga: al setaccio le strade della città Tenta un furto in villa nella zona della Cittadella e si nasconde sotto il divano Scomparso da casa da sei mesi: s'infittisce il mistero del 2 - facebook.com facebook

Nel mirino anche programma, spazi e coordinamento: proposta di un tavolo permanente aperto alla città x.com