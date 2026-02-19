Ravenna gastronomia Raflò presa di mira | furto e preoccupazione per la sicurezza in città Nuova spaccata nella notte

Nella notte tra il 18 e il 19 febbraio, un tentativo di furto ha preso di mira la gastronomia Raflò in via Maggiore a Ravenna. I ladri hanno scassinato la vetrina e portato via alcuni prodotti alimentari, lasciando danni e preoccupazione tra i residenti. Questo episodio si aggiunge a una serie di furti che aumentano il senso di insicurezza in città. La proprietaria del negozio si dice preoccupata per la ripetizione di simili atti e chiede maggiori controlli alle forze dell’ordine. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Spaccata alla Gastronomia Raflò: Cresce l'Allarme Sicurezza a Ravenna. Ravenna è scossa da un nuovo episodio di criminalità: nella notte tra il 18 e il 19 febbraio 2026, la gastronomia 'Raflò', in via Maggiore, è stata colpita da una spaccata. I malviventi hanno portato via circa 250 euro dalla cassa, lasciando le titolari, Claudia, Romina ed Erica Liverani, profondamente preoccupate per il futuro della loro attività e per la crescente insicurezza nella zona. Una Notte di Paura e Scoraggiamento. Claudia Liverani, insieme alle sue sorelle, si è presentata alla gastronomia nelle prime ore del mattino, intorno alle 5.