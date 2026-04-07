A aprile molte persone si trovano ancora a combattere con raffreddore e influenza, malanni tipici della stagione invernale. Secondo gli esperti, le temperature di questo periodo sono ancora molto variabili, con giornate fredde alternate a momenti più caldi. Questa situazione favorisce la diffusione di virus respiratori, che trovano nell’ambiente ancora condizioni favorevoli per circolare tra la popolazione.

La primavera è arrivata, e dopo i festeggiamenti di Pasqua sta tornando anche un po’ di caldo in più dopo un marzo molto più freddo del previsto. Ma proprio a causa delle temperature più basse del solito continuano a girare raffreddore, influenza e altri malanni invernali, creando una sorta di “limbo”: da un lato si sentono meno i sintomi delle tipiche allergie primaverili, dall’altro sono ancora molto diffusi i virus respiratori e influenzali. La causa dell’ulteriore diffusione di malanni invernali raffreddore e influenza, come spiegato ad AdnKronos dal professor Giorgio Sesti, docente di Medicina interna all'università La Sapienza di... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Raffreddore e influenza ad aprile? Ecco perché ci sono ancora in giro i malanni invernali

Influenza, virus e malanni di stagione: perché c’è chi è più vulnerabileFinora, secondo le stime, circa 12,6 milioni di italiani messi a letto da influenza & co.

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Influenza 2025: come riconoscerla, quanto dura e cosa prendere. Leggi l’articolo nei commenti!

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Dieta anti-raffreddore: cosa mangiare e cosa evitareLa stagione del raffreddore e delle influenze è tipica dei mesi che vanno da novembre ad aprile. Si tratta di un’infezione virale causata da rhinovirus (di cui ne esistono circa 200 varianti) che ... repubblica.it

Ci hanno sempre detto che uscire con i capelli bagnati ci farà ammalare di raffreddore o di influenza. È solo una credenza popolare oppure ci sono dei fondamenti scientifici - facebook.com facebook