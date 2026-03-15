Ogni anno, milioni di italiani si trovano a combattere con influenza, virus e altri malanni di stagione. Finora, si stima che circa 12,6 milioni di persone siano state colpite da queste infezioni, costringendole a letto. Le infezioni colpiscono principalmente chi ha un sistema immunitario più debole, ma coinvolgono anche adulti e bambini con sintomi che variano da lievi a più gravi.

Finora, secondo le stime, circa 12,6 milioni di italiani messi a letto da influenza & co. Vi sentite presi di mira da virus e malanni di stagione? Come si spiega che qualcuno si ammala spesso e altri quasi mai? Lo sanno bene i genitori di bambini piccoli: dall’autunno alla primavera sembra di vivere una lunga corsa a ostacoli, in cui al raffreddore segue una gastroenterite virale, e poi l’otite, e di nuovo il mal di gola con la tosse, che sembra non passare mai. A rispondere a queste domande sono i medici anti-bufale di Dottoremaeveroche.it, il portale contro le fake news della Fnomceo (Federazione nazionale degli ordini dei medici). “Ogni... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Influenza, virus e malanni di stagione: perché c’è chi è più vulnerabile

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