Perché alle Olimpiadi invernali non ci sono i 100 metri?

La mancanza dei 100 metri ai Giochi invernali deriva dalla natura stessa degli sport praticati, come il fondo e il pattinaggio di velocità. Questi sport richiedono tecniche diverse e un’organizzazione più complessa rispetto alle discipline di sprint tipiche delle Olimpiadi estive. Nonostante ci siano state competizioni su questa distanza, la loro introduzione risulta difficile per motivi tecnici e pratici. Per ora, le gare invernali si concentrano su altre specialità più adatte alle caratteristiche del freddo e del ghiaccio.

Nel fondo o nel pattinaggio, per esempio: è un po' colpa della meccanica di questi sport, dove comunque ci sono state gare su questa distanza Alle Olimpiadi estive i 100 metri sono molto presenti e rilevanti. Nell'atletica sono così importanti da essere "i 100 metri" per antonomasia: la gara perfetta, «la competizione umana indiscutibilmente migliore di qualsiasi altra». Ma ci sono anche i 100 (o 110) metri ostacoli e tutti i 100 metri del nuoto. La tendenza generale, in molti sport, è peraltro l'accorciamento: ci sono gare che durano anche meno dei 100 metri e alle Olimpiadi del 2028 debutteranno i 50 metri dorso, rana e farfalla.

Cabina della funivia si schianta all'arrivo: ci sono feriti, tra cui una bambina. Sono 100 le persone bloccate a 3mila metriUna cabina della funivia del monte Moro, situata tra Staffa e Macugnaga, si è schiantata all’arrivo, causando alcuni feriti, tra cui una bambina.

Il curling cambia dopo le polemiche alle Olimpiadi: perché ora ci sono due arbitri sulle pisteA causa delle polemiche durante le Olimpiadi di Milano Cortina, il curling ha subito una trasformazione.

