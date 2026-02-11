Schianto a Milano donna in bicicletta investita da un' auto | è grave in ospedale

Da milanotoday.it 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna in bicicletta è stata investita da un’auto martedì sera a Milano, nel quartiere di Porta Nuova. L’incidente è avvenuto intorno alle 10:30. La donna è rimasta gravemente ferita e ora si trova in ospedale. La polizia sta lavorando per chiarire la dinamica dell’incidente.

Sfiorata la tragedia a Milano, nel quartiere di Porta Nuova, martedì sera intorno alle dieci e mezza. Una donna di 54 anni, in bicicletta, è stata investita da un'auto in viale della Liberazione, all'altezza dell'incrocio con via Melchiorre Gioia.L'incidenteL'auto proveniva dai Bastioni e stava.🔗 Leggi su Milanotoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Milano Porta Nuova

Milano, donna di 48 anni investita da auto in retromarcia: è grave a Niguarda

Una donna di 48 anni è rimasta gravemente ferita a Milano, questa sera, dopo essere stata investita da un'auto in retromarcia in via Carlo D'Adda, nella zona Nord della città.

Incidente a Milano, donna investita in retromarcia dall'auto da cui era appena scesa: è grave

Nella serata di martedì 16 dicembre a Milano si è verificato un grave incidente in cui una donna di 48 anni è stata investita da un’auto da cui era appena scesa mentre effettuava una retromarcia.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

ABBIAMO FATTO UN INCIDENTE STRADALE!! - by Charlotte M.

Video ABBIAMO FATTO UN INCIDENTE STRADALE!! ?- by Charlotte M.

Ultime notizie su Milano Porta Nuova

Argomenti discussi: Schianto nella notte fra auto e camion: morta una donna di 58 anni; Uomo spara alla polizia a Milano: proseguono rilievi scientifica; Schianto nella notte fra auto e camion: morta una donna di 58 anni; Landriano, scontro all'alba tra un'auto e un camion: morta una donna di 59 anni.

Incidente alle porte di Milano, schianto frontale tra un'auto e uno scooter: gravissimo un 20enneÈ successo in via Isola Guarnieri a Carugate (al confine con Cernusco sul Naviglio) nella tarda mattinata di martedì 10 febbraio ... milanotoday.it

Schianto nella notte fra auto e camion: morta una donna di 58 anniIncidente nella notte fra sabato e domenica alle porte di Milano. Stando alle prime ricostruzioni si sarebbero scontrati un camion e un’auto: nell’impatto è morta una donna di 58 anni, che si trovava ... milanotoday.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.