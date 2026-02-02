Stretta dei Carabinieri nel weekend | 5 denunce e 8 patenti ritirate nella Valle del Liri
Nei giorni scorsi, i Carabinieri di Pontecorvo hanno intensificato i controlli nella Valle del Liri. Durante il weekend, hanno denunciato cinque persone e ritirato otto patenti di guida. Le operazioni sono state fatte per garantire maggiore sicurezza sulle strade e prevenire eventuali incidenti o comportamenti scorretti. La presenza delle forze dell’ordine si è fatta sentire, con controlli a tappeto che hanno visto coinvolti numerosi automobilisti.
Un fine settimana di controlli a tappeto quello appena concluso dai Carabinieri della Compagnia di Pontecorvo. Nell'ambito di un servizio coordinato disposto dal Comando Provinciale di Frosinone, i militari hanno intensificato la presenza sul territorio per garantire la sicurezza stradale e contrastare i reati predatori (furti in abitazioni ed esercizi commerciali) e lo spaccio di stupefacenti. I numeri dell'operazione descrivono un monitoraggio capillare nei comuni di Pontecorvo, Aquino, Castrocielo, San Giovanni Incarico, Roccasecca e San Giorgio a Liri. In totale sono state identificate 113 persone e controllati 71 automezzi.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Approfondimenti su Valle del Liri
Montella, controlli dei Carabinieri nel weekend: tre patenti ritirate
Nel fine settimana, i Carabinieri di Montella hanno intensificato i controlli nell’Alta Irpinia, ritirando tre patenti per guida in stato di ebbrezza e denunciando un giovane.
Avellino, controlli dei Carabinieri: patenti ritirate, denunce e sequestri durante le festività
Durante le festività, i Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano hanno intensificato i controlli ad Avellino, sequestrando sostanze stupefacenti, alcol e armi.
Ultime notizie su Valle del Liri
Argomenti discussi: Stretta dei Carabinieri nel weekend: 5 denunce e 8 patenti ritirate nella Valle del Liri; Arresti e denunce per spaccio, porto abusivo d'armi e rapina: la stretta dei carabinieri sulle bande giovanili; Tor Bella Monaca, arresti in serie e chili di droga sequestrati: la stretta dei carabinieri; VIDEO | Stretta contro i pusher di Ostia e Acilia, 4 arresti e un chilo di droga sequestrata.
Brusciano, cocaina e crack: altri due arresti nel rione 219BRUSCIANO - Nuova stretta dei carabinieri sullo spaccio nel rione popolare. Non si ferma l’offensiva dei militari della stazione di Brusciano contro il Brusciano, cocaina e crack: altri due arresti ne ... marigliano.net
Licata. Stretta dei Carabinieri sull’abusivismo commerciale: maxi sequestri e sanzioniUn’azione capillare e continuativa, pensata per restituire regole e sicurezza al tessuto urbano e commerciale della città. È questo l’obiettivo dell’intensa attività di controllo avviata dalla Compagn ... libertasicilia.it
Maxi operazione dei carabinieri tra San Vito, Mesagne e Carovigno: stretta su reati predatori, droga e illegalità diffusa - facebook.com facebook
Sono stato per una breve vista al Comando Provinciale dei Carabinieri a Torino dove ho incontrato alcuni Carabinieri che si sono trovati coinvolti nella guerriglia urbana scatenata ieri dai militanti vicini ad Askatasuna. Oltre 1000 persone. Organizzate militarm x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.