Nei giorni scorsi, i Carabinieri di Pontecorvo hanno intensificato i controlli nella Valle del Liri. Durante il weekend, hanno denunciato cinque persone e ritirato otto patenti di guida. Le operazioni sono state fatte per garantire maggiore sicurezza sulle strade e prevenire eventuali incidenti o comportamenti scorretti. La presenza delle forze dell’ordine si è fatta sentire, con controlli a tappeto che hanno visto coinvolti numerosi automobilisti.

Un fine settimana di controlli a tappeto quello appena concluso dai Carabinieri della Compagnia di Pontecorvo. Nell'ambito di un servizio coordinato disposto dal Comando Provinciale di Frosinone, i militari hanno intensificato la presenza sul territorio per garantire la sicurezza stradale e contrastare i reati predatori (furti in abitazioni ed esercizi commerciali) e lo spaccio di stupefacenti. I numeri dell'operazione descrivono un monitoraggio capillare nei comuni di Pontecorvo, Aquino, Castrocielo, San Giovanni Incarico, Roccasecca e San Giorgio a Liri. In totale sono state identificate 113 persone e controllati 71 automezzi.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Approfondimenti su Valle del Liri

Nel fine settimana, i Carabinieri di Montella hanno intensificato i controlli nell’Alta Irpinia, ritirando tre patenti per guida in stato di ebbrezza e denunciando un giovane.

Durante le festività, i Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano hanno intensificato i controlli ad Avellino, sequestrando sostanze stupefacenti, alcol e armi.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Valle del Liri

Argomenti discussi: Stretta dei Carabinieri nel weekend: 5 denunce e 8 patenti ritirate nella Valle del Liri; Arresti e denunce per spaccio, porto abusivo d'armi e rapina: la stretta dei carabinieri sulle bande giovanili; Tor Bella Monaca, arresti in serie e chili di droga sequestrati: la stretta dei carabinieri; VIDEO | Stretta contro i pusher di Ostia e Acilia, 4 arresti e un chilo di droga sequestrata.

Brusciano, cocaina e crack: altri due arresti nel rione 219BRUSCIANO - Nuova stretta dei carabinieri sullo spaccio nel rione popolare. Non si ferma l’offensiva dei militari della stazione di Brusciano contro il Brusciano, cocaina e crack: altri due arresti ne ... marigliano.net

Licata. Stretta dei Carabinieri sull’abusivismo commerciale: maxi sequestri e sanzioniUn’azione capillare e continuativa, pensata per restituire regole e sicurezza al tessuto urbano e commerciale della città. È questo l’obiettivo dell’intensa attività di controllo avviata dalla Compagn ... libertasicilia.it

Maxi operazione dei carabinieri tra San Vito, Mesagne e Carovigno: stretta su reati predatori, droga e illegalità diffusa - facebook.com facebook

Sono stato per una breve vista al Comando Provinciale dei Carabinieri a Torino dove ho incontrato alcuni Carabinieri che si sono trovati coinvolti nella guerriglia urbana scatenata ieri dai militanti vicini ad Askatasuna. Oltre 1000 persone. Organizzate militarm x.com