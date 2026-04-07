Raffaella Fico e Armando Izzo hanno annunciato la fine della loro relazione. La coppia, che aveva condiviso momenti di intimità e aveva affrontato insieme la perdita di un figlio, ha deciso di separarsi. Recentemente, il calciatore ha pubblicamente chiesto scusa, senza fornire ulteriori dettagli sul motivo della rottura. La notizia ha suscitato attenzione tra i media e i fan.

È finita tra Raffaella Fico e Armando Izzo. Dopo una passione travolgente e un figlio perso, la coppia è scoppiata. A optare per la rottura è stato il calciatore napoletano che si è lasciato andare ad un lungo sfogo sui social, chiedendo persino scusa alla soubrette. Perché Raffaella Fico e Armando Izzo si sono lasciati. “Sono in un momento della mia vita in cui ho bisogno di fermarmi e di prendermi una pausa – ha scritto Armando Izzo in una storia pubblicata su Instagram – È una scelta difficile ma necessaria per fare chiarezza dentro me stesso e affrontare con responsabilità ciò che sto vivendo”. E ancora, quasi a scusarsi: “So bene che questa situazione può causare dolore a Raffaella Fico, e per questo voglio esprimere nei suoi confronti il mio rispetto sincero, prima ancora che umano”. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Raffaella Fico e Armando Izzo si sono lasciati. Il calciatore chiede scusa

Raffaella Fico e Armando Izzo si sono lasciati? Ecco cosa è successo e le indiscrezioni sulla rotturaLa storia tra Raffaella Fico e Armando Izzo sembrava una di quelle destinate a durare, soprattutto dopo il dolore condiviso per la perdita del loro...

Raffaella Fico e Armando Izzo si sono lasciati: prima la tragedia del figlio scomparso, ora il ritorno dalla moglieQuando una storia sembra destinata a durare, basta un attimo perché tutto cambi direzione.

Temi più discussi: Armando Izzo lascia Raffaella Fico e prova a tornare con la ex moglie: la rottura prima di Pasqua; È finita tra Raffaella Fico e Armando Izzo: Lui ha fatto pace con la ex moglie. Cosa sta succedendo; Raffaella Fico e Armando Izzo, è finita: chi ha lasciato chi e i motivi dell’addio; Raffaella Fico e Armando Izzo si sono lasciati? | Lui avrebbe fatto pace con l'ex moglie.

E’ finita tra Raffaella Fico e Armando Izzo? Pia Balotello interviene sui socialSarebbe finita tra Raffaella Fico e Armando Izzo: ecco le ultime indiscrezioni alle quali ha risposto però Pia Balotelli ... ultimenotizieflash.com

Raffaella Fico e Armando Izzo si sono lasciati: prima la tragedia del figlio scomparso, ora il ritorno dalla moglieNon è un momento facile per Raffaella Fico: prima la tragica e improvvisa scomparsa del figlio, oggi la fine della storia con Armando Izzo. donnapop.it

Le parole del calciatore sulla relazione con Raffaella Fico - facebook.com facebook