Recentemente si sono diffuse voci di una crisi tra Raffaella Fico e Armando Izzo. Tuttavia, la showgirl ha deciso di intervenire sui social per chiarire la situazione, affermando che le informazioni circolate non corrispondono alla realtà. È importante affidarsi a fonti ufficiali per avere una visione corretta di eventuali sviluppi, evitando così supposizioni infondate.

Raffaella Fico e Armando Izzo sono in crisi? Sui social da alcuni giorni si rincorrono voci di presunte cristi tra la showgirl e il calciatore. Prima i criptici messaggi di Izzo che ha poi denunciato di esser stato vittima di un attacco hacker, poi le dichiarazioni di una presunta talpa che ha parlato di una distanza nella coppia. Stanca di tutte queste voci è intervenuta, sempre su Instagram, Raffaella Fico per smentire tutto: "È da ieri che continuo a leggere cose non vero. Non so perché mettete in giro certe voci, ma la persona che ha visto e raccontato si è persa i passaggi più salienti". La showgirl fa riferimento a un utente che assicurava di averli visti in un ristorante mentre erano a cena senza parlarsi e senza alcun contatto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Raffaella Fico e Armando Izzo sono in crisi? Ecco la verità

Leggi anche: Raffaella Fico, nessuna crisi con Armando Izzo: “Cose non vere, siamo felici e sereni”

Leggi anche: Armando Izzo e lo strano messaggio per Raffaella Fico: “Amore addio, faccio schifo”, ma la verità è un’altra

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Raffaella Fico e Armando Izzo distanti, la showgirl interviene e fa chiarezza sul rapporto con il calciatore; Raffaella Fico, Armando Izzo e Pia: i tre insieme ritrovano il sorriso dopo il lutto; Raffaella Fico, dall'amore con Armando Izzo alla perdita del loro figlio; Gli amori (e i dolori) di Raffaella Fico, che oggi pensa al futuro con il fidanzato Armando Izzo.

Raffaella Fico, lo sfogo dopo le voci di crisi con Armando Izzo: “Consiglio vivamente una visita oculistica” - Dopo diverse indiscrezioni sulla possibile crisi, a seguito anche di alcuni strani messaggi social di Izzo, la showgirl è intervenuta per fare chiarezza. libero.it