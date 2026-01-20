Al Teatro Biblioteca Quarticciolo di Roma debutta “Dedicato”, uno spettacolo teatrale scritto da Francesco Alberici ed Ermelinda Nasuto. Un'opera che invita alla riflessione attraverso racconti e testimonianze, offrendo uno sguardo sincero su temi di attualità e sensibilità. L’appuntamento rappresenta un momento importante di confronto e condivisione, in un contesto intimo e rispettoso. Un’opportunità per ascoltare e lasciarsi coinvolgere da storie autentiche e significative.

Cosa: Lo spettacolo teatrale Dedicato, scritto da Francesco Alberici ed Ermelinda Nasuto. Dove e Quando: Teatro Biblioteca Quarticciolo, Roma. Sabato 24 gennaio (ore 20:30) e domenica 25 gennaio (ore 17:00). Perché: Un’opera intensa e autobiografica che affronta il tema della malattia con delicatezza, firmata da nomi d’eccellenza del teatro contemporaneo. Il panorama teatrale romano si arricchisce di una proposta di profonda umanità e urgenza espressiva. Il Teatro Biblioteca Quarticciolo ospita, nelle giornate del 24 e 25 gennaio, il debutto capitolino di Dedicato, una pièce che segna un momento di riflessione necessario sulla vulnerabilità umana. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Il coraggio di raccontarsi: al Quarticciolo debutta “Dedicato”

