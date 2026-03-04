Raccolta vetro a Perugia obiettivo 75% di riciclo Al via il progetto | 50 campane in più eventi e informazione

A Perugia è partito un nuovo progetto di raccolta differenziata del vetro, con l’obiettivo di raggiungere il 75% di riciclo. Sono state installate 50 nuove campane in più e si svolgono eventi per sensibilizzare i cittadini. Il progetto, denominato “Campane Design. Il vetro fa la sua parte. Fallo anche tu”, è promosso da Gesenu e sostenuto dal Comune di Perugia, con il supporto del Fondo ANCI–CoReVe.

Lo slogan dell'iniziativa - "Campane Design. Il vetro fa la sua parte. Fallo anche tu" - che richiede l'intervento diretto della popolazione perugina: "Il vetro può rinascere infinite volte. Con un piccolo gesto quotidiano, ogni cittadino può fare la propria parte" "Campane Design. Il vetro fa la sua parte. Fallo anche tu": è il nome del nuovo progetto realizzato nell'ambito del Fondo ANCI–CoReVe e promosso da Gesenu in collaborazione con il Comune di Perugia, presentato nella sala della Vacara da David Grohmann, Assessore all'Ambiente del Comune di Perugia, Fabrizio Valocchia, Responsabile Servizi Umbria Gesenu, Giuseppe Rinaldi, Consigliere Delegato AncitelEA, e Sabrina Nanni, Responsabile Sviluppo Territoriale Raccolta Italia Consorzio Recupero Vetro.