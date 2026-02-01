La raccolta firme per la modifica delle leggi sulla remigrazione ha superato il quorum e ora la questione arriva in Parlamento. Borchia della Lega commenta che la svolta danese dovrebbe essere un esempio: chi commette reati non può restare in Italia. La discussione si fa più accesa e si prepara un nuovo fronte politico sulla gestione dei migranti.

Borchia (Lega): «La svolta della Danimarca è un monito: è necessario che chi commette reati non resti più da noi». Quorum raggiunto. In 24 ore il referendum sulla proposta di legge di iniziativa popolare «Remigrazione e riconquista», sul portale del ministero della giustizia, ha superato la soglia delle 50.000 firme necessarie per l’approdo in parlamento. Un risultato che arriva dopo la sgangherata protesta dell’opposizione radicale che ha tentato di delegittimare la proposta impedendo ai promotori di fare la conferenza stampa alla Camera organizzata dal deputato leghista Domenico Fargiule proprio per annunciare il lancio della raccolta firme. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - La raccolta firme supera il quorum. Ora la remigrazione arriva in Parlamento

Approfondimenti su Danimarca Reazione

In meno di 24 ore, la raccolta firme per la legge sulla remigrazione ha superato le 71mila adesioni.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Danimarca Reazione

Argomenti discussi: Parcheggi al posto del verde. A Pisa il fronte del no supera le 1500 firme: Stop nuovo traffico e auto; Giustizia, 550mila firme depositate in Cassazione per il nuovo referendum: Numeri importanti; Referendum il No raggiunge il Sì nei sondaggi | per Ixé è un pareggio tecnico Il distacco ridotto a soli 0,2 punti; Superate le 50mila firme La proposta di legge Remigrazione e riconquista approda in Parlamento.

Referendum, raccolta firme online supera 500mila sostenitori. Conte: Segnale dirompente(Adnkronos) - E’ stato raggiunto poco fa il traguardo delle 500mila firme per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia alla petizione online lanciata dopo la richiesta di 15 cittadin ... msn.com

Referendum, il fronte del No recupera 3 punti nei sondaggi. Vola la raccolta firme: superata quota 470milaLa rilevazione Ipsos per DiMartedì: se si votasse oggi i Sì sarebbero al 54%, i no al 46. Un mese fa i Sì erano al 57,9%, i No al 42,1% ... ilfattoquotidiano.it

E' stata una bellissima giornata e Vi spieghiamo perché: la Conferenza stampa di presentazione della Raccolta firme che avrebbe dovuto tenersi alle 11,30 in Parlamento non si è tenuta presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati come inizialmente pre - facebook.com facebook

Oggi, in Parlamento europeo, a Bruxelles, durante la seduta plenaria, abbiamo celebrato la Giornata internazionale della Memoria dell’Olocausto. Un’aula raccolta, un silenzio solenne, carico di rispetto: il segno di una memoria che unisce e interroga le cosci x.com