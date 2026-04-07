Raccolta del vetro a Rosignano dal 4 maggio stop al porta a porta | tornano le ' campane'

A partire dal 4 maggio, a Rosignano nelle zone collinari, la raccolta del vetro cambia modalità. Il servizio di porta a porta viene sospeso e viene ripristinata la possibilità di conferire i rifiuti nelle campane appositamente installate sul territorio. Questa decisione riguarda esclusivamente le frazioni collinari, dove la raccolta continuerà attraverso il sistema delle campane. La modifica interessa esclusivamente i conferimenti di vetro e non riguarda altre tipologie di rifiuti.

Nelle frazioni collinari di Rosignano dal 4 maggio il vetro non verrà più raccolto tramite il porta a porta ma si potranno conferire gli oggetti nelle apposite campane installate. La riorganizzazione riguarda esclusivamente le utenze domestiche (cittadini). Per quelle non domestiche, come bar e ristoranti, la raccolta resterà domiciliare con ritiro secondo il calendario attualmente in vigore, così da agevolare la gestione dei maggiori quantitativi prodotti. Per presentare il nuovo progetto e offrire ai cittadini un momento di confronto e approfondimento sui temi legati alla raccolta dei rifiuti, è stato organizzato un incontro pubblico che si terrà giovedì 9 aprile alle 17. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Tornano i cassonetti in zona Villaggio Giardino, stop al porta-a-porta per altre 6mila utenzeProsegue secondo i programmi il percorso di posa dei nuovi cassonetti per il conferimento di carta e plastica, intrapreso dall’amministrazione...

Il piano del verde vince la prova dei numeri: raccolta dimezzata e 9mila adesioni al porta a portaIl nuovo sistema di raccolta del verde era stato accolto con più di una perplessità.

Temi più discussi: Agrigento, domani sospesa l’isola ecologica mobile. Raccolta plastica e vetro regolare; Dopo il successo al Pigneto, AMA installa tre nuove macchine mangiavetro a Roma; Festività, raccolta del vetro a Grottaminarda: programmato il recupero; Differenziata, l’impennata. Aumenta la raccolta di vetro, plastica e umido.

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Centro storico di Arezzo: dal 13 aprile, l’ultima fase del piano di riorganizzazioneArezzo, 7 aprile 2026 – Partirà il prossimo 13 aprile l’ultima fase del piano di riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti sul territorio del Comune di Arezzo. lanazione.it

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Sembra facile… ma lo è davvero Nella raccolta del vetro non va “tutto ciò che è vetro”, ma solo ciò che è vetro da imballaggio. Riesci a trovare tutte le parole nascoste Scrivile nei commenti #vetromania #coreve #riciclo #vetro - facebook.com facebook