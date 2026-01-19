Tornano i cassonetti in zona Villaggio Giardino stop al porta-a-porta per altre 6mila utenze
Sono ripresi i lavori per l’installazione dei nuovi cassonetti in zona Villaggio Giardino, con l’obiettivo di sostituire il sistema porta a porta per circa 6.000 utenze. L’amministrazione comunale di Modena, in collaborazione con Gruppo Hera, prosegue il progetto, che segue le linee guida stabilite in accordo con Atersir, per migliorare la gestione dei rifiuti e favorire pratiche di raccolta più efficaci.
