Il piano del verde vince la prova dei numeri | raccolta dimezzata e 9mila adesioni al porta a porta

Il piano di raccolta del verde ha affrontato i primi numeri, con una diminuzione significativa delle adesioni e circa 9.000 persone che hanno scelto il porta a porta. La transizione dai vecchi contenitori ha suscitato dubbi tra i cittadini, preoccupati per possibili difficoltà nel conferimento. La nuova modalità ha portato a un cambiamento nelle abitudini di gestione dei rifiuti verdi, lasciando comunque aperti alcuni interrogativi sulla sua efficacia.

Il nuovo sistema di raccolta del verde era stato accolto con più di una perplessità. Tra i timori principali, c'era l'idea che l'eliminazione dei vecchi "green box" su strada avrebbe complicato la vita (e il conferimento) ai residenti, e che il sistema porta a porta di raccolta degli sfalci.