Questa non è una matita | la mostra di Gianni Caputo a Latina

Domenica 12 aprile a Latina si terrà l'inaugurazione della mostra “Questa non è una matita” presso l’enoteca Oliocentrica. L’esposizione presenta le vignette satiriche di Giacap, nome d’arte di Gianni Caputo, disegnatore e vignettista locale. L’evento è rivolto agli appassionati di satira e fumetti, offrendo un’ampia selezione delle sue opere. La mostra rimarrà aperta nei giorni successivi, offrendo l’opportunità di scoprire il suo lavoro.

Il titolo, chiaro riferimento magrittiano, vuole richiamare l’attenzione sul complesso rapporto tra realtà, rappresentazione e linguaggio. La mostra, a cura di Fabio D’Achille per MAD Museo d’Arte Diffusa e introdotta da uno scritto di Marianna Vicinanza, propone i lavori realizzati in due periodi specifici: il primo legato alla stretta attualità presenta la produzione che ha ripreso a narrare la politica pontina, ma non solo, dalla fine del 2024 a oggi. Il secondo ripropone i lavori prodotti dall’esordio, targato 1997, e fino all’evento pandemico del 2020. Ciò che contraddistingue l’arte di Giacap dagli esordi a oggi è il modo di guardare... 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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Latina (e la politica) protagonista della mostra di Gianni Caputo Questa non è una matitaLATINA – Questa non è una matita, è la mostra antologica di Gianni Caputo, in arte Giacap, che sarà ospitata da Oliocentrica, l’enoteca-oleoteca di viale Cesare Augusto, 40 a Latina a partire dal 12 a ... radioluna.it

Tra vignette e realtà: Giacap racconta la politica a colpi di satiraDal 12 aprile, l’enoteca/oleoteca Oliocentrica apre le porte a «Questa non è una matita», la mostra che raccoglie le vignette di Giacap, al secolo Gianni Caputo, disegnatore e vignettista pontino. latinaoggi.eu