Al Castello Ducale di Bisaccia la mostra personale di Gianni Mastrantoni

Il Castello Ducale di Bisaccia ospiterà dal 28 febbraio al 14 aprile la mostra personale di Gianni Mastrantoni, artista originario di Priverno, con una selezione di opere di pittura, scultura e grafica. L’inaugurazione è in programma sabato 28 febbraio alle ore 17.30, alla presenza dell’artista. L’esposizione propone una selezione significativa della produzione del maestro laziale e restituisce al pubblico il profilo di un autore che ha costruito una ricerca riconoscibile, sospesa tra classicismo e tensione interiore. Nella sua pittura convivono rigore formale e partecipazione emotiva, equilibrio compositivo e inquietudine, in un linguaggio figurativo che affronta la realtà senza rinunciare a una dimensione simbolica. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

