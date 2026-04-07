Il ministro della Difesa ha commentato la posizione dell’ambasciata iraniana a Roma, definendola “follia” in risposta a una recente provocazione. La replica è arrivata dopo che l’ambasciata aveva sfruttato un’intervista del ministro al Corriere della Sera, pubblicata stamattina. La polemica si inserisce in un clima di tensione tra il governo italiano e l’ambasciata iraniana, che ha generato reazioni pubbliche da parte delle autorità italiane.

Il ministro della Difesa ha replicato alle strumentalizzazioni di Teheran in merito alla sua intervista al Corriere della sera L’ambasciata iraniana a Roma continua a provocare il governo e oggi è arrivata la risposta del ministro Guido Crosetto, a fronte della strumentalizzazione dell’intervista rilasciata al Corriere della sera e pubblicata nell’edizione in edicola questa mattina. “L’avvertimento del ministro della Difesa italiano Guido Crosetto sulla ‘follia senza limiti’ rappresenta una descrizione accurata dell’attuale comportamento di Washington e Tel Aviv, che, bombardando abitazioni civili, scuole, ospedali, università, luoghi di culto e siti storici, hanno oltrepassato ogni confine etico e giuridico”, si legge nel profilo X dell’ambasciata. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Questa è follia…”. La dura replica di Crosetto all’ambasciata iraniana a Roma

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Informativa del ministro Crosetto alla Camera sull'uso delle basi Usa: 'Sappiamo far rispettare i trattati, non siamo in guerra. Nessun governo ha mai messo in discussione gli accordi con gli Stati Uniti, il Paese ha bisogno di unità'. #ANSA x.com