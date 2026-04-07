Crisi Iran Crosetto | ‘Questa guerra è follia maggioranza e opposizione collaborino’

Da ildifforme.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministro ha commentato la situazione in Iran, definendo la guerra attuale come una follia. Ha sottolineato come le istituzioni internazionali e il sistema multilaterale abbiano fallito nel prevenire l'escalation nel Medio Oriente. Ha inoltre chiesto che la maggioranza e l'opposizione collaborino per affrontare la crisi, evidenziando la mancanza di risultati concreti nelle attività delle Nazioni Unite.

Il ministro denuncia il fallimento dell'Onu e del multilateralismo nel prevenire l'escalation in Medio Oriente. All'opposizione chiede un atteggiamento responsabile in un momento di enorme difficoltà per l'Italia “Io spero che tutti si rendano conto di quello che stiamo vivendo.È una situazione che non ha precedenti nella storia dei decenni recenti. C’è una somma di criticità che si accumula e si autoalimenta, sempre più difficile da risolvere“. È preoccupato ma estremamente lucido, il ministro della DifesaGuido Crosetto, mentre, dalle colonne delCorriere della Sera, parla dellaguerra in Irane dell’ultimatum lanciato dal presidente Usa Donald Trump al regime degli ayatollah. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Crisi in Iran, Crosetto: “Questa guerra è follia, maggioranza e opposizione collaborino”Il ministro denuncia il fallimento dell'Onu e del multilateralismo nel prevenire l'escalation in Medio Oriente.

Crosetto: Chiedono le mie dimissioni perché l’Iran ha attaccato Dubai. Questa opposizione non merita nulla«Io non sono andato di nascosto, ma essendo una questione familiare non ho voluto scorte, né codazzi e ho usato una compagnia aerea civile.

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