Il ministro ha commentato la situazione in Iran, definendo la guerra attuale come una follia. Ha sottolineato come le istituzioni internazionali e il sistema multilaterale abbiano fallito nel prevenire l'escalation nel Medio Oriente. Ha inoltre chiesto che la maggioranza e l'opposizione collaborino per affrontare la crisi, evidenziando la mancanza di risultati concreti nelle attività delle Nazioni Unite.

Il ministro denuncia il fallimento dell'Onu e del multilateralismo nel prevenire l'escalation in Medio Oriente. All'opposizione chiede un atteggiamento responsabile in un momento di enorme difficoltà per l'Italia “Io spero che tutti si rendano conto di quello che stiamo vivendo.È una situazione che non ha precedenti nella storia dei decenni recenti. C’è una somma di criticità che si accumula e si autoalimenta, sempre più difficile da risolvere“. È preoccupato ma estremamente lucido, il ministro della DifesaGuido Crosetto, mentre, dalle colonne delCorriere della Sera, parla dellaguerra in Irane dell’ultimatum lanciato dal presidente Usa Donald Trump al regime degli ayatollah. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Crisi Iran, Crosetto: ‘Questa guerra è follia, maggioranza e opposizione collaborino’

Crisi in Iran, Crosetto: “Questa guerra è follia, maggioranza e opposizione collaborino”Il ministro denuncia il fallimento dell'Onu e del multilateralismo nel prevenire l'escalation in Medio Oriente.

Crosetto: Chiedono le mie dimissioni perché l’Iran ha attaccato Dubai. Questa opposizione non merita nulla«Io non sono andato di nascosto, ma essendo una questione familiare non ho voluto scorte, né codazzi e ho usato una compagnia aerea civile.

Crisi Iran, Trump: Rilasceremo al più presto riserve strategiche petrolio

Temi più discussi: Crosetto: Questa è la crisi più dura, Hiroshima non ci ha insegnato nulla. Nel giro di un mese non tutto, ma molto potrebbe essere bloccato. Il rischio è la follia; Iran, Crosetto: Il rischio di questo conflitto è la follia; Guerra in Iran, Crosetto: È la crisi più dura, non abbiamo imparato nulla da Hiroshima; Guerra in Iran, l'Italia ha negato l’uso di Sigonella agli Usa.

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Dice Donald Trump mentre tratta con l’Iran:”…fosse per me prenderei tutto il petrolio e faremmo un sacco di soldi”. Vi sembra una persona normale o qualcuno a cui è fuggito il senno mentre il mondo è alle prese con la crisi energetica più drammatica degli ulti x.com

Basi Usa, tensioni politiche e crisi Iran: il governo alla prova in Parlamento. Link nel primo commento - facebook.com facebook