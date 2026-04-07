Il ministro ha commentato la situazione in Iran, definendola una follia e chiedendo a maggioranza e opposizione di collaborare. Ha anche criticato il fallimento delle Nazioni Unite e del multilateralismo nel prevenire l’escalation nel Medio Oriente. La crisi ha portato a tensioni crescenti nella regione e ha attirato l’attenzione internazionale sulla capacità delle istituzioni di intervenire efficacemente. La situazione rimane al centro dell’attenzione politica e diplomatica.

Il ministro denuncia il fallimento dell'Onu e del multilateralismo nel prevenire l'escalation in Medio Oriente. Poi chiede all'opposizione un atteggiamento responsabile in un momento di enorme difficoltà per l'Italia “Io spero che tutti si rendano conto di quello che stiamo vivendo.È una situazione che non ha precedenti nella storia dei decenni recenti. C’è una somma di criticità che si accumula e si autoalimenta, sempre più difficile da risolvere“. È preoccupato ma estremamente lucido, il ministro della DifesaGuido Crosetto, mentre, dalle colonne delCorriere della Sera, parla dellaguerra in Irane dell’ultimatum lanciato dal presidente Usa Donald Trump al regime degli ayatollah. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Crisi in Iran, Crosetto: “Questa guerra è follia, maggioranza e opposizione collaborino”

Crosetto: Chiedono le mie dimissioni perché l’Iran ha attaccato Dubai. Questa opposizione non merita nulla«Io non sono andato di nascosto, ma essendo una questione familiare non ho voluto scorte, né codazzi e ho usato una compagnia aerea civile.

Guerra in Iran, Mattarella convoca Meloni e Crosetto. Il Quirinale: “Una crisi molto grave”Roma, 4 marzo 2026 – La sveglia è suonata, e a farla squillare è stato Sergio Mattarella in persona.

Iran, Crosetto: Guerra fatta da USA e Israele, non dalla NATO. Ad Hormuz coinvolgere ONU, ...

Temi più discussi: Crosetto: Questa è la crisi più dura, Hiroshima non ci ha insegnato nulla. Nel giro di un mese non tutto, ma molto potrebbe essere bloccato. Il rischio è la follia; Iran, Crosetto: Il rischio di questo conflitto è la follia; Guerra in Iran, Crosetto: È la crisi più dura, non abbiamo imparato nulla da Hiroshima; Guerra in Iran, l'Italia ha negato l’uso di Sigonella agli Usa.

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Le crisi nell’area mettono alla prova la governance globale, tra equilibri precari e difficoltà nel tradurre i principi di cooperazione e responsabilità condivise in azioni efficaci buff.ly/Mv3cltY x.com

Tgr Rai Lombardia. . Caro carburante, l’esperto: “I mercati danno per scontato che crisi finisca”. Il presidente di Nomisma Energia Davide Tabarelli: “Abbiamo 90 giorni di scorte strategiche in Europa” - facebook.com facebook