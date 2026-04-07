Giovedì 9 aprile alle 11 verrà aperta al pubblico a Palazzo Ducale, nella sala dell’Antica Armeria, una mostra fotografica dedicata al lavoro di Dantés intitolata “Gulliver - la ricerca del Mondo perfetto”. L’esposizione presenta alcune delle sue fotografie e sarà accompagnata dalla presentazione di un volume che raccoglie il suo lavoro. La mostra rimarrà visitabile per un determinato periodo.

Giovedì 9 aprile alle ore 11 verrà inaugurata a Palazzo Ducale, nella sala dell’Antica Armeria, la mostra fotografica personale di Dantés “Gulliver - la ricerca del Mondo perfetto” e con l’occasione verrà anche presentato il volume fotografico. “ Gulliver la ricerca del Mondo perfetto “ è un viaggio dove immagini e testo si fondono per una esperienza narrativa immersiva che utilizza la potenza visiva della fotografia in bianco e nero per raccontare storie, esplorare luoghi, dinamiche sociali e, magari, esprimere concetti, integrandole con brevi testi come le didascalie, le citazioni ed alcune riflessioni introduttive dei capitoli, per creare un’unica e profonda narrazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Quella ricerca di Gulliver. In mostra le foto di Dantés

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FILM - I viaggi di Gulliver - Prima parte (1996)

Si parla di: Quella ricerca di Gulliver. In mostra le foto di Dantés; Intelligenza Artificiale e calcolo neuromorfico, 9 milioni per la ricerca Unimore.