Stagione concertistica Ecco le stelle della danza

La stagione concertistica presenta una serata dedicata alla danza internazionale, con artisti di rilievo mondiale. L’evento offre un’ampia selezione di coreografie classiche e contemporanee, offrendo al pubblico un’occasione di approfondimento e apprezzamento per le diverse espressioni della danza. Un appuntamento che unisce tradizione e innovazione, valorizzando il talento di interpreti di alta qualità in un contesto di grande raffinatezza e professionalità.

Una serata dedicata alla grande danza internazionale con un parterre di interpreti tra i più autorevoli della scena mondiale, con l'interpretazione del grande repertorio classico e delle più raffinate espressioni della danza contemporanea. Stasera alle 19 al Teatro Petrarca si terrà il gala " Le stelle della danza al Petrarca ", appuntamento di prestigio che riunisce sullo stesso palcoscenico étoile e i ballerini principali provenienti da alcune delle più importanti compagnie di balletto internazionali. Per l'evento, che fa parte del calendario della 5a edizione della Stagione Concertistica Aretina, organizzata da Fondazione Guido d'Arezzo con la direzione artistica di Giovanni Andrea Zanon, in corso fino a maggio con le nuove stelle internazionali, si esibiranno Mayara Magri, prima ballerina del Royal Ballet di Londra; Yaoqian Shang (foto), prima ballerina del Birmingham Royal Ballet; Jessica Xuan, prima ballerina ad Amsterdam al Dutch National Ballet.

