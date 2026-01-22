Le migliori espressioni della danza e della musica under 35 nei teatri toscani per la stagione 2025 26

La stagione 202526 nei teatri toscani presenta una selezione di eventi dedicati alle giovani generazioni di artisti. In scena, le migliori espressioni di danza e musica under 35, offrendo al pubblico un’occasione di conoscere e apprezzare le nuove tendenze della scena culturale regionale. Un panorama che riflette il fermento e la creatività dei talenti emergenti, confermando la Toscana come luogo di confronto e innovazione artistica.

Arezzo, 22 gennaio 2026 – Le migliori espressioni della danza e della musica under 35 nei teatri toscani per la stagione 202526. Prosegue l'avventura di Note dinamiche, il progetto speciale ideato da Fondazione Toscana Spettacolo, dedicato alla promozione dei giovani talenti della nostra regione. Un cartellone in grado di rivolgersi ai giovani spettatori, grazie ai linguaggi universali e coinvolgenti della musica e della danza. Fino a marzo un cartellone diffuso che porterà concerti e spettacoli di danza in 17 spazi fra teatri e altre location di 9 province toscane, per un totale di 19 appuntamenti, di cui 11 di danza e 8 di musica, con il coinvolgimento di 11 diverse compagini artistiche in scena, di cui 7 di danza e 4 di musica.

