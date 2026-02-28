I parchi di Prato sono stati rinnovati con un investimento di 260mila euro, che ha portato l'installazione di nuovi giochi, pavimentazioni antitrauma e tavoli da pic-nic. I lavori hanno riguardato diverse aree verdi, rendendo i giardini pronti per accogliere visitatori e famiglie. La riqualificazione mira a migliorare gli spazi pubblici e a offrire nuove opportunità di svago.

Nuovi giochi, pavimentazioni antitrauma e tavoli da pic-nic. I giardini di Prato sono pronti a rifarsi il look. Come fa sapere il Comune sono iniziati in questi giorni, infatti gli interventi di adeguamento delle aree gioco in alcuni giardini pubblici della città. In particolare, verranno sostituite le attrezzature ludiche obsolete o danneggiate già rimosse negli scorsi anni e realizzati ampliamenti o sostituzioni delle pavimentazioni antitrauma che presentano segni di usura. Prevista anche la collocazione di sei tavoli da pin-nic. Complessivamente saranno stesi poco più di 1000 metri quadrati di nuova superficie anti trauma e saranno collocati 31 tra arredi e nuove attrezzature ludiche di cui 8 altalene, 9 scivoli semplici o multifunzione, 8 tra molle, bilici e giochi di rotazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nuovo look per i parchi. Giochi e tavoli da pic-nic. Lavori da 260mila euro

Leggi anche: Tragedia al Parco Solari. Senzatetto trovato morto vicino ai tavoli da pic nic. L’allarme di un passante

Leggi anche: Domenico, il presagio del padre: "Quando ho visto quel frigo da pic-nic..."

Altri aggiornamenti su Lavori da.

Temi più discussi: Sanremo 2026, le pagelle agli abiti e ai look della seconda serata. FOTO; CAVALLINO, NUOVO LOOK PER VIA DELLE BATTERIE; Un nuovo look per il sito internet di PT39; Gtt, ogni mese un nuovo look per le linee Star. Si parte da musica e donne.

Nuovo look per i parchi. Giochi e tavoli da pic-nic. Lavori da 260mila euroRiguarderanno diversi giardini pubblici, da quello di via Tirso a via Marx. Al Giocagio sei nuovi giochini per i bimbi in materiali sostenibili . . lanazione.it

Arzachena, nuovo look per i parchi comunaliI nostri parchi giochi sono luoghi di socialità dove le famiglie e i bambini trascorrono il tempo libero, per questo devono essere polifunzionali, accoglienti e sicuri, dichiara Michele Occhioni, ... unionesarda.it

Capaccio Paestum: da lunedì lavori in via Italia 61 - facebook.com facebook

Via libera al progetto esecutivo per i lavori da 1 milione e 100 mila euro per la messa a norma e la riqualificazione dello stadio da calcio e degli impianti del tennis nel complesso sportivo della Sef Torres tinyurl.com/mryw9zjw #Sassari x.com